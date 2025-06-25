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Швейцария утвердила двустороннее соглашение с Украиной: что предусматривает сотрудничество

Швейцария, Среда 25 июня 2025 16:07
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Швейцария утвердила двустороннее соглашение с Украиной: что предусматривает сотрудничество Фото: министр экономики Украины Юлия Свириденко и делегат Федерального совета Швейцарии по вопросам Украины, посол Жак Гербе (me.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Швейцарское правительство согласовало подписание двустороннего соглашения с Украиной, которое касается сотрудничества в рамках программы восстановления. Документ станет основой для реализации проектов помощи и развития.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Швейцарии.

Сегодня, 25 июня, Федеральный совет Швейцарии одобрил проект двустороннего соглашения о сотрудничестве между Швейцарией и Украиной по восстановлению страны.

Проект соглашения определит правовую основу для более тесного участия швейцарского частного сектора в процессе восстановления Украины.

Сообщается, что это соглашение будет подписано на Конференции по вопросам восстановления Украины 2025 года, которая состоится в Риме. А уже после подписания Федеральный совет начнет процедуру консультаций и подаст соответствующее поручение в швейцарский парламент для ратификации.

Восстановление Украины

Правительство Швейцарии отмечает, что восстановление Украины ставит перед ними огромные вызовы. Поэтому, как отметили в правительстве, еще летом 2024 года Федеральный совет разработал ряд мер для поощрения большего участия швейцарского частного сектора как дополнение к гуманитарной помощи и традиционных проектов международного сотрудничества в Украине.

"Сейчас работа с частным сектором ограничивается швейцарскими компаниями, которые уже зарегистрированы в Украине. Для того, чтобы швейцарские компании, которые еще не присутствуют в Украине, могли принять участие в этом деле, нужна новая правовая база. С этой целью Федеральный совет сегодня одобрил это соглашение", - добавили в правительстве.

Сообщается, что соглашение позволит Швейцарии предоставлять Украине безвозвратную финансовую помощь на закупку товаров и услуг у швейцарских компаний для проектов реконструкции.

Поддержка будет предоставляться, прежде всего, в секторах, которые являются приоритетными для Украины, где уже продолжается швейцарское международное сотрудничество и где Швейцария имеет конкурентное преимущество. К ним относятся:

  • энергетика,
  • транспорт,
  • мобильность,
  • машины,
  • оборудование,
  • строительство,
  • водное хозяйство,
  • предотвращение стихийных бедствий и реагирование на них.

Соглашение предусматривает, что Украина будет играть ключевую роль в выборе проектов. Как отмечено, Киев определит свои потребности в реконструкции и предоставит перечень товаров и услуг, которые ей нужны от Швейцарии. Эти товары и услуги будут закупаться в соответствии со швейцарским законодательством о государственных закупках.

Двустороннее соглашение подчеркивает долгосрочное обязательство Швейцарии по восстановлению Украины. Планируется, что делегат Швейцарского федерального совета в Украине Жак Гербер и первый вице-премьер-министр и министр экономики Украины Юлия Свириденко подпишут соглашение на полях четвертой Конференции по восстановлению Украины, которая запланирована на 10 и 11 июля 2025 года в Риме.

Заметим, что на прошлой неделе Швейцарская народная партия внесла в Национальный совет предложение полностью отменить статус защиты S для украинских беженцев.

В партии утверждают, что значительные части украинской территории были спасены от боевых действий и могут считаться стабилизированными.

В то же время в начале месяца сенат Швейцарии ослабил строгий контроль за экспортом оружия. Это должно помочь оборонной промышленности страны, которая становится все более изолированной.

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