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Швейцария вдвое увеличила финансирование восстановления Украины

Швейцария, Среда 19 марта 2025 18:20
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Швейцария вдвое увеличила финансирование восстановления Украины Фото: Швейцария вдвое увеличила финансирование восстановления Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам объявил об увеличении финансирования конкурса заявок для швейцарских компаний в Украине с 50 до 100 млн швейцарских франков (почти 1,14 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Как отметили в Минэкономики, конкурс является началом реализации инициативы Швейцарии по поддержке Украины на 2025-2028 годы с общим бюджетом 1,5 млрд швейцарских франков. Это в свою очередь первый этап долгосрочной 12-летней поддержки, общий объем которой составит 5 млрд франков.

Сообщается, что дополнительные 50 млн швейцарских франков будут направлены на проекты восстановления Украины в сотрудничестве со швейцарскими компаниями.

В связи с расширением программы срок подачи заявок продлен до 31 марта 2025 года.

Конкурс касается швейцарских компаний, которые имеют юридическое лицо в Украине и могут внести значительный вклад в восстановление и создание дополнительной ценности для украинской экономики.

Обновление условий конкурса не требует повторной подачи заявок. Однако те, кто уже подали документы, имеют возможность внести изменения в свои предложения.

Восстановление Украины

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что восстановление Украины от последствий российского вторжения будет стоить около 700 млрд долларов.

При этом Зеленский отмечал, что в восстановлении будут участвовать все партнеры Украины, и они готовы выделить такую сумму.

В то же время недавно премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что по последним оценкам восстановление Украины будет стоить примерно 500 млрд евро (около 540 млрд долларов).

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