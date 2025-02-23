Швейцария может направить 200 солдат для миссии в Украине

Швейцария заявила о готовности направить до 200 солдат для участия в миротворческой миссии в Украине. При условии, если будет получен соответствующий запрос от ООН

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Швейцария готова рассмотреть возможность участия в миротворческой миссии в Украине, если поступит соответствующий запрос и будет получено одобрение от правительства, заявил командующий швейцарских вооруженных сил Томас Зюссли в интервью.

Зюссли уточнил, что Швейцария, вероятно, сможет выделить до 200 солдат в течение девяти-двенадцати месяцев. Однако он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от согласования с правительством и парламентом страны. Сейчас все разговоры о возможной отправке миротворцев остаются гипотетическими, поскольку непонятно, как будет развиваться ситуация между Россией и Украиной.

"Мира пока нет, и от ООН не поступало никаких запросов", - отметил Зюссли, добавив, что обсуждения касаются только потенциальных вариантов в случае стабилизации ситуации.

Швейцария, известная своей нейтральной позицией, уже участвует в нескольких миротворческих миссиях по всему миру. Одной из крупнейших является миссия в Косово, где швейцарские солдаты оказывают поддержку Силам НАТО для Косово (КФОР).

Европейские страны продолжают обсуждать возможность отправки миротворцев в Украину в рамках дипломатических усилий по прекращению конфликта, который длится уже три года после полномасштабного вторжения России в 2022 году.