RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Швейцарии вынесли приговор банкирам за помощь другу Путина в открытии счета, - Reuters

Фото: российский диктатор Владимир Путин и виолончелист Сергей Ролдугин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Швейцарии приговор получили банкиры, которые помогали близкому другу российского диктатора Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину перевести деньги на банковские счета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, суд сегодня, 30 марта, признал виновными всех банкиров, помогавших Ролдугину.

"Трое россиян и один швейцарец помогли Ролдугину, который является крестным отцом старшей дочери Путина Марии, разместить миллионы франков на счетах в швейцарских банках в период с 2014 по 2016 год", - уточняют в Reuters.

Банкиры получили приговор в виде семи месяцев лишения свободы условно, добавляют в издании.

Стоит заметить, что Ролдугин уже попал под санкции США после вторжения России в Украину. Министерство финансов США описало его как часть системы, управляющей офшорным богатством Путина.

Ограничения против него также ввела и Швейцария. Тогда правительство страні назвало его "кошельком Путина" в своем списке заблокированных лиц.

Напомним, ранее стало известно, что судебный процесс над банкирами открыли 8 марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинШвейцариябанкиСуд