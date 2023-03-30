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У Швейцарії винесли вирок банкірам за допомогу другу Путіна у відкритті рахунку, - Reuters

Фото: російський диктатор Володимир Путін та віолончеліст Сергій Ролдугін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Швейцарії вирок отримали банкіри, які допомагали близькому другові російського диктатора Володимира Путіна віолончелісту Сергію Ролдугіну переказати гроші на банківські рахунки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, суд сьогодні, 30 березня, визнав винними всіх банкірів, які допомагали Ролдугіну.

"Троє росіян та один швейцарець допомогли Ролдугіну, який є хрещеним батьком старшої дочки Путіна Марії, розмістити мільйони франків на рахунках у швейцарських банках у період з 2014 по 2016 рік", - уточнюють у Reuters.

Банкіри одержали вирок у вигляді семи місяців позбавлення волі умовно, додають у виданні.

Варто зауважити, що Ролдугін уже потрапив під санкції США після вторгнення Росії в Україну. Міністерство фінансів США описало його як частину системи, яка управляє офшорним багатством Путіна.

Обмеження проти нього також запровадила Швейцарія. Тоді уряд країни назвав його "гаманцем Путіна" у своєму списку заблокованих осіб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що судовий процес над банкірами відкрили 8 березня.

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