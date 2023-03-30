У Швейцарії винесли вирок банкірам за допомогу другу Путіна у відкритті рахунку, - Reuters

Як зазначає видання, суд сьогодні, 30 березня, визнав винними всіх банкірів, які допомагали Ролдугіну.

"Троє росіян та один швейцарець допомогли Ролдугіну, який є хрещеним батьком старшої дочки Путіна Марії, розмістити мільйони франків на рахунках у швейцарських банках у період з 2014 по 2016 рік", - уточнюють у Reuters.

Банкіри одержали вирок у вигляді семи місяців позбавлення волі умовно, додають у виданні.

Варто зауважити, що Ролдугін уже потрапив під санкції США після вторгнення Росії в Україну. Міністерство фінансів США описало його як частину системи, яка управляє офшорним багатством Путіна.

Обмеження проти нього також запровадила Швейцарія. Тоді уряд країни назвав його "гаманцем Путіна" у своєму списку заблокованих осіб.