В Непале разбился пассажирский самолет с 72 людьми на борту, все они погибли (фото, видео)

В Непале потерпел крушение пассажирский самолет. На его борту находились 72 человека, все они погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на AFP и News18.

Известно, что на борту ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines было 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет направлялся из столицы Катманду в Покхару.

В настоящее время на месте падения самолета работают спасатели. О причинах его падения пока не сообщается. Но известно, что среди пассажиров самолета были россияне.

Так, как пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу аэропорта Непала, на борту самолета находились пять граждан Индии, четверо россиян, один ирландец, два гражданина Южной Кореи, один гражданин Австралии, один гражданин Франции и один гражданин Аргентины.

Посол РФ в Непале Алексей Новиков уже подтвердил гибель четырех россиян.

Между тем, как передают местные СМИ, премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созывает экстренное заседание Кабинета министров по авиакатастрофе.

Что касается самолета, то известно, что ему 15 лет. ATR72 - широко распространенный двухмоторный турбовинтовой самолет, изготовленный совместным предприятием Airbus и итальянской Leonardo. Авиакомпания Yeti Airlines состоит из шести самолетов ATR72-500.

Напомним, что недавно мы писали о падении самолета в Боснии.

Добавим, недавно в России из-за обледенения упал самолет Ан-2, на борту которого находились 12 человек.

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