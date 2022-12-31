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В Боснии разбился спортивный самолет, есть жертвы

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Сербия, Суббота 31 декабря 2022 18:35
В Боснии разбился спортивный самолет, есть жертвы Фото: в Сербии разбился спортивный самолет (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 31 декабря, в Боснии разбился спортивный самолет, в результате чего погибли люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS .

На подлете к аэропорту "Урие" в Приедоре около 15:00 разбился небольшой спортивный самолет.

По данным RTS, в результате падения самолета погибли два человека.

Сейчас на месте происшествия работают бригады полиции, пожарной и скорой помощи. Официальной информации еще не было.

Напомним, 19 декабря в России при приземлении сгорел вертолет МИ-8Т . Инцидент произошел в Нявленге в Ольском районе Магаданской области.

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