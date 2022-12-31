В Боснии разбился спортивный самолет, есть жертвы
Фото: в Сербии разбился спортивный самолет (GettyImages)
Сегодня, 31 декабря, в Боснии разбился спортивный самолет, в результате чего погибли люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS .
На подлете к аэропорту "Урие" в Приедоре около 15:00 разбился небольшой спортивный самолет.
По данным RTS, в результате падения самолета погибли два человека.
Сейчас на месте происшествия работают бригады полиции, пожарной и скорой помощи. Официальной информации еще не было.
Напомним, 19 декабря в России при приземлении сгорел вертолет МИ-8Т . Инцидент произошел в Нявленге в Ольском районе Магаданской области.
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