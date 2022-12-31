В Боснии разбился спортивный самолет, есть жертвы

Сегодня, 31 декабря, в Боснии разбился спортивный самолет, в результате чего погибли люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS .

На подлете к аэропорту "Урие" в Приедоре около 15:00 разбился небольшой спортивный самолет. По данным RTS, в результате падения самолета погибли два человека. Сейчас на месте происшествия работают бригады полиции, пожарной и скорой помощи. Официальной информации еще не было.