Швейцария отменяет статус S для украинцев из некоторых регионов: кто потеряет защиту

Федеральный совет Швейцарии в среду, 8 октября, подтвердил, что временная защита S для граждан Украины будет действовать как минимум до 4 марта 2027 года. Однако новое решение предусматривает разный подход к беженцам в зависимости от региона их происхождения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Blue News .

Новые правила учитывают регионы Украины

С 1 ноября к заявителям будут применять дифференцированный подход, возвращение будут считать целесообразным к.:

Волынской;

Ровенской;

Львовской;

Тернопольской;

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Черновицкой области.

Остальные регионы будут подпадать под отдельные требования по возвращению.

Что делать тем, кто теряет статус S

Граждане Украины, которые согласно новым правилам больше не получают статус S, могут подать заявление на получение убежища в Швейцарии. В то же время поддержка для тех, кто сохраняет статус, продолжится.

Контекст решения

Решение Федерального совета выполнено с учетом требований Парламента. Советники при предоставлении временной защиты настаивали на разграничении регионов Украины, в которые возвращение считается безопасным или нецелесообразным.

Временная защита для украинцев в ЕС

Статус временной защиты в ЕС дает право украинцам легально там проживать, работать, учиться и получать доступ к социальным услугам.

Летом ЕС продлил действие временной защиты украинцев до 4 марта 2027 года. После этого ряд правительств стран-членов союза начали принимать подобное решение.

В то же время 16 сентября Совет Европейского Союза одобрил рекомендации для стран-членов по возвращению, реинтеграции и изменению официального статуса временной защиты для украинцев. В МИД Украины заявили, что эти изменения согласовывали с ними.