Главная » Жизнь » Изменения

Швейцария отменяет статус S для украинцев из некоторых регионов: кто потеряет защиту

Швейцария, Среда 08 октября 2025 15:02
Швейцария отменяет статус S для украинцев из некоторых регионов: кто потеряет защиту Швейцария ограничила право на защиту украинцев из некоторых регионов (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Федеральный совет Швейцарии в среду, 8 октября, подтвердил, что временная защита S для граждан Украины будет действовать как минимум до 4 марта 2027 года. Однако новое решение предусматривает разный подход к беженцам в зависимости от региона их происхождения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Blue News.

Новые правила учитывают регионы Украины

С 1 ноября к заявителям будут применять дифференцированный подход, возвращение будут считать целесообразным к.:

  • Волынской;
  • Ровенской;
  • Львовской;
  • Тернопольской;
  • Закарпатской;
  • Ивано-Франковской;
  • Черновицкой области.

Остальные регионы будут подпадать под отдельные требования по возвращению.

Что делать тем, кто теряет статус S

Граждане Украины, которые согласно новым правилам больше не получают статус S, могут подать заявление на получение убежища в Швейцарии. В то же время поддержка для тех, кто сохраняет статус, продолжится.

Контекст решения

Решение Федерального совета выполнено с учетом требований Парламента. Советники при предоставлении временной защиты настаивали на разграничении регионов Украины, в которые возвращение считается безопасным или нецелесообразным.

Временная защита для украинцев в ЕС

Статус временной защиты в ЕС дает право украинцам легально там проживать, работать, учиться и получать доступ к социальным услугам.

Летом ЕС продлил действие временной защиты украинцев до 4 марта 2027 года. После этого ряд правительств стран-членов союза начали принимать подобное решение.

В то же время 16 сентября Совет Европейского Союза одобрил рекомендации для стран-членов по возвращению, реинтеграции и изменению официального статуса временной защиты для украинцев. В МИД Украины заявили, что эти изменения согласовывали с ними.

Читайте также о том, что недавно Литва продлила действие временной защиты для украинцев, бежавших от войны, еще на год - до 4 марта 2027 года. Ранее защита действовала до марта 2026 года.

Ранее мы писали о том, что польский Сейм принял закон, который регулирует выплаты украинцам в Польше и продлевает их легальный статус до марта 2027 года.

