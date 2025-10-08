Швейцария отменяет статус S для украинцев из некоторых регионов: кто потеряет защиту
Федеральный совет Швейцарии в среду, 8 октября, подтвердил, что временная защита S для граждан Украины будет действовать как минимум до 4 марта 2027 года. Однако новое решение предусматривает разный подход к беженцам в зависимости от региона их происхождения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Blue News.
Новые правила учитывают регионы Украины
С 1 ноября к заявителям будут применять дифференцированный подход, возвращение будут считать целесообразным к.:
- Волынской;
- Ровенской;
- Львовской;
- Тернопольской;
- Закарпатской;
- Ивано-Франковской;
- Черновицкой области.
Остальные регионы будут подпадать под отдельные требования по возвращению.
Что делать тем, кто теряет статус S
Граждане Украины, которые согласно новым правилам больше не получают статус S, могут подать заявление на получение убежища в Швейцарии. В то же время поддержка для тех, кто сохраняет статус, продолжится.
Контекст решения
Решение Федерального совета выполнено с учетом требований Парламента. Советники при предоставлении временной защиты настаивали на разграничении регионов Украины, в которые возвращение считается безопасным или нецелесообразным.
Временная защита для украинцев в ЕС
Статус временной защиты в ЕС дает право украинцам легально там проживать, работать, учиться и получать доступ к социальным услугам.
Летом ЕС продлил действие временной защиты украинцев до 4 марта 2027 года. После этого ряд правительств стран-членов союза начали принимать подобное решение.
В то же время 16 сентября Совет Европейского Союза одобрил рекомендации для стран-членов по возвращению, реинтеграции и изменению официального статуса временной защиты для украинцев. В МИД Украины заявили, что эти изменения согласовывали с ними.
