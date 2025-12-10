В Швейцарии избрали нового президента: кто им стал

Хотя президентская роль в основном церемониальная, она привлекла внимание из-за торговых переговоров с США. В прошлом году Карин Келлер-Саттер непосредственно участвовала в контактах с Белым домом по тарифам.

После ее апрельского звонка президенту США Дональду Трампу, он приостановил часть торговой атаки на Швейцарию. Другие попытки переговоров в июле не принесли успеха.

В компетенцию 66-летнего министра экономики входит торговля, и под его руководством Швейцария заключила соглашение с США в середине ноября. Новые тарифы - 15% на большинство товаров против 39% ранее - еще не вступили в силу.

Пармелин родом из франкоязычной части страны и является членом Федерального совета с самым длинным стажем. Он уже занимал должность президента в 2021 году. Член правой Швейцарской народной партии, имеет образование виноградаря.

Как президент, Пармелин выступит с приветственным словом на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе, куда в этом году приедет Дональд Трамп - впервые с 2020 года.

Позиция президента в Швейцарии ежегодно переходит по очередности между семью членами Федерального совета.

Роль преимущественно церемониальная, но может влиять на международные переговоры, как показал опыт Келлер-Саттер в США.

Торговое соглашение с США стало важным для Швейцарии из-за снижения тарифов и защиты экономических интересов страны.

Возвращение Пармелина на пост президента подчеркивает стабильность и опыт в руководстве страной, особенно на международной арене.