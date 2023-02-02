Несмотря на нейтралитет. Швейцария рассматривает возможность помочь с танками Украине, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, сейчас в бункере в горной восточной Швейцарии почти 100 танков Leopard, которые были законсервированы в течение почти десяти лет.

Известие, что Германия и другие европейские страны направят свои танки в Украину для защиты от атак России, активизировала дебаты в столице Берне о том, как и когда известная нейтральная страна может активизировать собственную помощь.

Швейцария не рассматривает доставку оружия непосредственно в Украину на поле боя, однако главные политики призывают продать Leopard за номинальную плату Польше, Словакии и Чехии, заменив танки, которые те планируют отправить в Украину.

В четверг швейцарские парламентарии обсудят набирающий популярность законопроект, который позволит Германии, Испании и Дании также отправлять швейцарские боеприпасы на фронт.