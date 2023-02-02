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Несмотря на нейтралитет. Швейцария рассматривает возможность помочь с танками Украине, - Bloomberg

Новина українською →
Швейцария, Четверг 02 февраля 2023 17:02
Несмотря на нейтралитет. Швейцария рассматривает возможность помочь с танками Украине, - Bloomberg Фото: Швейцария рассматривает возможность отправки танков Украине (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Швейцарская партия FDP предложила правительству помочь Украине с танками Leopard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, сейчас в бункере в горной восточной Швейцарии почти 100 танков Leopard, которые были законсервированы в течение почти десяти лет.

Известие, что Германия и другие европейские страны направят свои танки в Украину для защиты от атак России, активизировала дебаты в столице Берне о том, как и когда известная нейтральная страна может активизировать собственную помощь.

Швейцария не рассматривает доставку оружия непосредственно в Украину на поле боя, однако главные политики призывают продать Leopard за номинальную плату Польше, Словакии и Чехии, заменив танки, которые те планируют отправить в Украину.

В четверг швейцарские парламентарии обсудят набирающий популярность законопроект, который позволит Германии, Испании и Дании также отправлять швейцарские боеприпасы на фронт.

"Война сменила дискуссию в Швейцарии... Мы не можем отказаться от нейтралитета Швейцарии, но нам нужно поговорить о том, какие возможности мы имеем для поддержки стран, отстаивающих те же демократические ценности, что и Швейцария", - заявила Майя Риникер, член парламента от центристской партии FDP, которая представила предложение отдать танки.

Напомним, недавно Швейцария дала разрешение на отправку в Украину оружия и оборудования для разминирования.

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