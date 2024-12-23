Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций ЕС против России
Власти Швейцарии приняли решение присоединиться к 15-му пакету санкций ЕС против России, а также к мерам против Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.
Как отмечается, Федеральный департамент экономических дел, образования и исследований Швейцарии, как компетентный орган по вопросам санкций, расширил список санкций против России и Беларуси.
"Таким образом, Швейцария присоединяется к дополнительным санкциям, введенным ЕС в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины и ситуацию в Беларуси. Изменения вступят в силу 24 декабря", - говорится в заявлении правительства.
Как отметили в Швейцарии, на новых подсанкционных лиц также распространяется запрет на въезд и транзит через страну.
"Министерство приняло индивидуальные финансовые санкции, которые ЕС ввел против Беларуси в рамках его мер против белорусского режима из-за ситуации в этой стране", - добавили в швейцарском правительстве.
Санкции ЕС против России
Напомним, 15 декабря Европейский Союз принял 15-й пакет санкций против России. В санкционный список попали 54 человека и 30 организаций России, Китая и КНДР. В частности, ЕС ввел санкции против российского теневого флота, военных РФ, причастных к удару по "Охматдету", руководства компаний в энергетическом секторе, лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обход санкций.
Недавно президент Еврокомиссии Урсула фонд дер Ляйен заявила, что ЕС уже начал работать над 16-м пакетом санкций против России.
Как сообщают СМИ, его хотят принять к третьей годовщине вторжения РФ в Украину.
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