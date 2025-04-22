СМИ под запретом: Швейцария обновила санкционные списки против РФ

Правительство Швейцарии присоединилось к антироссийским санкциям Евросоюза. Были введены ограничения против восьми российских средств массовой информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральные власти Швейцарии.

Отмечается, что Федеральный департамент экономики EAER внес изменения в приложения 8 и 25 Указа о мерах, связанных с ситуацией в Украине 17 декабря 2025 года.

Этими изменениями предусмотрено внесение в Приложение 25 восьми организаций, работающих в информационном пространстве. Сейчас названия СМИ, против которых введены ограничения, не уточняются.

Также были обновлены записи по 158 подсанкционных лиц и организаций в Приложении 8. Ограничительные меры вступают в силу 23 апреля 2025 года.

Санкции ЕС против России

После начала полномасштабного вторжения России в Украину ряд западных стран - среди которых Европейский Союз, США, Великобритания, Канада и другие - ввели масштабные санкции против Российской Федерации. Эти ограничения включали замораживание активов российских олигархов и чиновников, запрет на экспорт технологий и высокотехнологичных товаров, ограничения на импорт энергоносителей из РФ, а также затруднение доступа к международным финансовым рынкам.

Кроме того, были введены санкции против ряда российских банков, что существенно ограничило их доступ к международной межбанковской системе SWIFT.