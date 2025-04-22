СМИ под запретом: Швейцария обновила санкционные списки против РФ
Правительство Швейцарии присоединилось к антироссийским санкциям Евросоюза. Были введены ограничения против восьми российских средств массовой информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральные власти Швейцарии.
Отмечается, что Федеральный департамент экономики EAER внес изменения в приложения 8 и 25 Указа о мерах, связанных с ситуацией в Украине 17 декабря 2025 года.
Этими изменениями предусмотрено внесение в Приложение 25 восьми организаций, работающих в информационном пространстве. Сейчас названия СМИ, против которых введены ограничения, не уточняются.
Также были обновлены записи по 158 подсанкционных лиц и организаций в Приложении 8. Ограничительные меры вступают в силу 23 апреля 2025 года.
Санкции ЕС против России
После начала полномасштабного вторжения России в Украину ряд западных стран - среди которых Европейский Союз, США, Великобритания, Канада и другие - ввели масштабные санкции против Российской Федерации. Эти ограничения включали замораживание активов российских олигархов и чиновников, запрет на экспорт технологий и высокотехнологичных товаров, ограничения на импорт энергоносителей из РФ, а также затруднение доступа к международным финансовым рынкам.
Кроме того, были введены санкции против ряда российских банков, что существенно ограничило их доступ к международной межбанковской системе SWIFT.
24 февраля Совет ЕС одобрил уже 16-й пакет санкций против России, который направлен, в частности, против теневого флота врага, а также банков, которые обходят ограничения.
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