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Швейцария выделит финансирование на инициативу Grain From Ukraine

Фото: Швейцария выделит финансирование для инициативы Grain From Ukraine (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Швейцарии Ален Берсе объявил о выделении 3 млн франков (более 3 млн евро) для инициативы Grain From Ukraine.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Швейцарии в Украине в Twitter.

В ходе саммита по продовольственной безопасности в Киеве швейцарский лидер рассказал, что Берн внесет свой вклад в помощь пострадавшим, перечислив финансирование на Grain From Ukraine.

Он добавил, что в результате захватнической войны, которую ведет Российская Федерация, около 11 млн человек в Украине зависят от продовольственной помощи.

Grain From Ukraine

Гуманитарная продовольственная программа, начатая Украиной в ноябре 2022 года. В рамках программы собираются средства на экспорт зерна из Украины в самые бедные страны мира.

В программу присоединились более 30 стран и международных организаций.

25 ноября в Киеве прошел международный саммит Grain from Ukraine, на нем присутствовали президенты Украины, Швейцарии и Латвии, а также премьер Литвы.

Владимир Зеленский заявил, что за первый год инициативы Grain from Ukraine удалось аккумулировать 180 млн. долларов.

 

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