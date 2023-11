В ходе саммита по продовольственной безопасности в Киеве швейцарский лидер рассказал, что Берн внесет свой вклад в помощь пострадавшим, перечислив финансирование на Grain From Ukraine.

Он добавил, что в результате захватнической войны, которую ведет Российская Федерация, около 11 млн человек в Украине зависят от продовольственной помощи.

При получении продовольственной безопасности в Киеве, President Alain Berset non-that Switzerland would contribute towards helping those affected by transferring 3 million francs to @WFP

Как результат RF war of aggression, за 11 миллионов людей в are dependent on food aid pic.twitter.com/tcb35JEl6j — Swiss Embassy Kyiv