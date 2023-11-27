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Швейцарія виділить фінансування на ініціативу Grain From Ukraine

Фото: Швейцарія виділить фінансування для ініціативи Grain From Ukraine (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Швейцарії Ален Берсе оголосив про виділення 3 млн франків (понад 3 млн євро) для ініціативи Grain From Ukraine.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства Швейцарії в Україні у Twitter.

Під час саміту з продовольчої безпеки в Києві швейцарський лідер розповів, що Берн зробить свій внесок у допомогу постраждалим, перерахувавши фінансування на Grain From Ukraine.

Він додав, що внаслідок загарбницької війни, яку веде Російська Федерація близько 11 млн людей в Україні залежать від продовольчої допомоги.

Grain From Ukraine

Гуманітарна продовольча програма, започаткована Україною в листопаді 2022 року. У межах програми збираються кошти на експорт зерна з України в найбідніші країни світу.

До програми долучилися понад 30 країн і міжнародних організацій.

25 листопада в Києві відбувся міжнародний саміт Grain from Ukraine, на ньому були присутні президенти України, Швейцарії та Латвії, а також прем'єр Литви.

Володимир Зеленський заявив, що за перший рік ініціативи Grain from Ukraine вдалося акумулювати 180 млн доларів.

 

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