Швейцарія виділить фінансування на ініціативу Grain From Ukraine

Під час саміту з продовольчої безпеки в Києві швейцарський лідер розповів, що Берн зробить свій внесок у допомогу постраждалим, перерахувавши фінансування на Grain From Ukraine.

Він додав, що внаслідок загарбницької війни, яку веде Російська Федерація близько 11 млн людей в Україні залежать від продовольчої допомоги.

Grain From Ukraine

Гуманітарна продовольча програма, започаткована Україною в листопаді 2022 року. У межах програми збираються кошти на експорт зерна з України в найбідніші країни світу.

До програми долучилися понад 30 країн і міжнародних організацій.

25 листопада в Києві відбувся міжнародний саміт Grain from Ukraine, на ньому були присутні президенти України, Швейцарії та Латвії, а також прем'єр Литви.

Володимир Зеленський заявив, що за перший рік ініціативи Grain from Ukraine вдалося акумулювати 180 млн доларів.