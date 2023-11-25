Россия спровоцировала одну из самых больших угроз глобальной стабильности, - Зеленский

Российская блокада Черного моря привела к одной из самых больших угроз глобальной стабильности. Но Украина привостоит российской блокаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам Международного саммита Grain from Ukraine.

"Из-за агрессии России в Черном море возникла одна из самых больших за десятилетие угроза глобальной стабильности именно с точки зрения поставок продовольствия", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что российская блокада Черного моря привела к колебаниям цен и физическому дефициту продовольствия на рынках. Особенно это касается стран, зависящих от импорта зерна.

"Мы не просто экспортируем наше продовольствие. Мы объединили страны мира для привлечения соответствующих средств для помощи тем, кто наиболее страдает дефицитом продовольствия. За первый год инициативы Grain from Ukraine нам удалось аккумулировать 180 млн долларов, к инициативе присоединились около 30 участников", - добавил глава государства.

Российская блокада моря

В июле 2023 года Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения". При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру в Украине.

Украина открыла в Черном море временные коридоры для торговых судов. Маршруты, прежде всего, были предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

В последние месяцы Украине удалось прорвать российскую блокаду Черного моря. Ряд судов вышли из украинских портов, экспортируя зерно и другую продовольствие.