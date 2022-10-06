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ЕС добавил в список санкций еще 30 россиян: попавших под ограничения

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Четверг 06 октября 2022 18:43
ЕС добавил в список санкций еще 30 россиян: попавших под ограничения Фото: ЕС добавил в список санкций еще 30 россиян (flick com libereurope)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз добавил в санкционный список еще 30 граждан РФ. Это произошло в рамках восьмого пакета ограничений против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС .

Евросоюз ввел санкции против 30 российских физических и юридических лиц. Среди них есть артисты.

"Учитывая серьезность ситуации, Совет считает, что 30 человек и семь организаций, ответственных за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть внесены в перечень лиц, организаций и органов в отношении которых применяются ограничительные меры", - говорится. в сообщении.

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Напомним, что у ЕС остается все меньше инструментов для давления на Россию. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.

Напомним, что сегодня Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России за ее агрессию против Украины . Решением ЕС введены дополнительные экспортные ограничения, направленные на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, а также ее возможности развивать военный сектор.

Подробнее о новом пакете санкций ЕС - в материале РБК-Украина " Восьмой круг санкций. Доходы России упадут, а Китай может быть удовлетворен ".

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