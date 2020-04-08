Швейцарія продовжила заморожування рахунків Іванющенка

Фото: Юрій Іванющенко (УНІАН)

Активи Іванющенка в Швейцарії залишаться замороженими

Верховний суд Швейцарії підтвердив продовження заморожування рахунків українського екс-нардепа Юрія Іванющенка, пов'язаного з оточенням Віктора Януковича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на swissinfo.

Повідомляється, що Верховний суд Швейцарії підтвердив рішення, раніше винесене Федеральним адміністративним судом. Рахунки і активи Іванющенка в цій країні були заморожені після повалення Януковича в лютому 2014 року.

Як йдеться у рішенні, активи Іванющенка залишаються заблокованими, оскільки у Швейцарії та Україні відносно нього розслідують кримінальні справи. Суд також вважає, що активи не були отримані законним шляхом.

Нагадаємо, в липні 2019 року Іванющенка повернули до бази розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ України.

До цього повідомлялося, що Верховний суд закрив усі кримінальні провадження щодо нього ще в березні 2017 року. У листопаді 2017 року Європейський суд загальної юрисдикції прийняв рішення про скасування санкцій проти Іванющенка. Звинувачення екс-нардепа українською владою в розкраданні державних коштів були визнані безпідставними.