Швейцария продлила заморозку счетов Иванющенко

Фото: Юрий Иванющенко (УНИАН)

Активы Иванющенко в Швейцарии останутся замороженными

Верховный суд Швейцарии подтвердил продление заморозки счетов украинского экс-нардепа Юрия Иванющенко, связанного с окружением Виктора Януковича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на swissinfo.

Сообщается, что Верховный суд Швейцарии подтвердил решение, ранее вынесенное Федеральным административным судом. Счета и активы Иванющенко в этой стране были заморожены после свержения Януковича в феврале 2014 года.

Как говорится в решении, активы Иванющенко остаются заблокированными, поскольку в Швейцарии и Украине в отношении него расследуют уголовные дела. Суд также считает, что активы не были получены законным путем.

Напомним, в июле 2019 года Иванющенко вернули в базу разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел Украины.

До этого сообщалось, что Верховный суд закрыл все уголовные производства в отношении него еще в марте 2017 года. В ноябре 2017 года Европейский суд общей юрисдикции принял решение об отмене санкций против Иванющенко. Обвинения экс-нардепа украинскими властями в хищении государственных средств были признаны безосновательными.