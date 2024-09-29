Украина разочарована поддержкой Швейцарией "мирного плана" Китая и Бразилии
В Министерстве иностранных дел заявили, что "не могут понять логику" решения Швейцарии поддержать инициативу Китая и Бразилии по завершению войны. Она не отвечает интересам Украины и только усложнит процесс достижения мира для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.
"Мы не можем понять логики такого решения. Ведь совместно со Швейцарской Конфедерацией мы организовали Первый Глобальный Саммит мира 15-16 июня в Бюргенштоке, в котором приняли участие представители ста стран и международных институций", - говорится в заявлении МИД.
Там подчеркнули, что Швейцария принимает участие в тематических конференциях по конкретным пунктам Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, целью которых является подготовка общей мирной рамки.
МИД убежден, что все идеи, дискуссии и планы по восстановлению мира для Украины должны основываться на двух принципах:
- Во-первых, ничего об Украине без Украины.
- Во-вторых, эти предложения должны основываться на Уставе ООН и включать уважение суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.
В МИД считают украинскую Формулу мира единственным путем к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру. "Нет необходимости создания дополнительных форматов и платформ для обсуждения путей достижения мира для Украины", - отмечается в заявлении.
МИД убежден, что любые инициативы, которые не содержат четкой ссылки на Устав ООН и не гарантируют полного восстановления территориальной целостности Украины, неприемлемы. "Такие "мирные инициативы" лишь создают иллюзию диалога, в то время как агрессор продолжает свои преступные действия", – заявили в министерстве.
МИД призвал Швейцарию и все страны, поддерживающие международное право и Устав ООН, избегать участия в так называемых "мирных инициативах", "которые могут лишь усложнить процесс достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины".
"Те инициативы, которые не признают факт неспровоцированной вооруженной агрессии России против Украины, уравнивают жертву и агрессора, предлагают деэскалацию за счет суверенитета и территорий Украины, не могут быть поддержаны Украиной", - подчеркнули в МИД.
Напомним, вчера представитель внешнеполитического ведомства Швейцарии Николь Било заявил, что Швейцария поддерживает "мирную инициативу" Китая и Бразилии по окончании войны в Украине.
"Друзья мира"
27 сентября в китайском МИД сообщили, что Китай со странами Глобального Юга хочет создать платформу "Друзья мира". Она будет направлена на так называемое политическое урегулирование войны в Украине.
К этой инициативе уже присоединились 15 стран , среди которых Турция, Казахстан, Саудовская Аравия, Мексика, Замбия и Кения.
Советник Офиса президента Михаил Подолякназвал инициативу "друзьями капитуляции" . По его мнению, эта инициатива базируется только на российской концепции.
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