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Швейцария поддерживает "мирную инициативу" Китая и Бразилии по войне в Украине

Суббота 28 сентября 2024 18:36
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Швейцария поддерживает "мирную инициативу" Китая и Бразилии по войне в Украине Фото: флаг Швейцарии на фоне домов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Швейцария поддерживает "мирную инициативу" Китая и Бразилии по разрешению войны в Украине. Это при том, что в ней отсутствует ссылка на Устав ООН и прямо не упоминается территориальная целостность Украины.

О поддержке заявил представитель внешнеполитического ведомства Швейцарии Николь Било, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blick.

Как пишет издание, в пятницу представитель Федерального департамента иностранных дел (EDA) сказал агентству Keystone-SDA, что страна поддерживает инициативу в связи с тем, что она призывает к прекращению огня и политическому решению конфликта.

"Эта инициатива важна, потому что она предлагает альтернативу воинственным речам, которые звучали в ООН на этой неделе как с украинской, так и с российской стороны", - сказал Бидо.

Когда инициатива была опубликована, Швейцария подчеркнула важность ссылки на Устав ООН, которая отсутствовала. По словам представителя EDA, о важности Устава ООН в контексте инициативы на этой неделе на Совбезе ООН напомнил глава МИД Китая. Отмечается , что для внешнеполитического ведомства Швейцарии данная мирная инициатива находится в рамках Устава ООН.

По данным Le Temps, США и европейцы не поддерживают "мирную инициативу" Китая и Бразилии, поскольку отсутствие упоминания Устава ООН рассматривается как одобрение стратегии Москвы.

Помимо вышесказанного, Николь Бидо заявил, что на конференции в Бюргенштоке Швейцария показала, что способна привести к диалогу между севером и югом. Он отметил, что Швейцария поддерживает принцип пути к миру, основанного на конкретных предложениях.

В этом контексте представитель EDA добавил, что Канада, премьер-министр которой присутствовал на саммите в Швейцарии в июне, проведет последующую конференцию в Оттаве в октябре. На встрече будут обсуждаться гуманитарные вопросы, такие как заключенные, похищения детей, похищения гражданских лиц и соблюдение Женевских конвенций.

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