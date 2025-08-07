Швейцария может отменить покупку F-35 на 9 млрд долларов из-за тарифов Трампа

Швейцарские политики предлагают отказаться от многомиллиардного контракта на покупку F-35 у США. Причиной стали новые пошлины, введенные Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

После введения президентом США 39% тарифа на товары из Швейцарии, в Берне усилилось политическое давление на правительство с требованием пересмотреть соглашение о закупке истребителей F-35 у Lockheed Martin на сумму до 7,3 млрд швейцарских франков (9,1 млрд долларов).

Политики из разных партий считают, что такие меры со стороны США несовместимы с крупными оборонными закупками. "Страна, которая кидает в нас камни в торговле, не должна получать от нас подарки", - заявил депутат от Зеленых Бальтасар Глэттли.

Инициативы против сделки

Глэттли весной подал в парламент проект решения о расторжении контракта. Его могут рассмотреть уже в сентябре.

Сопрезидент Социал-демократической партии Швейцарии Седрик Вермут предложил провести повторный референдум, "чтобы народ мог остановить закупку".

Недовольство ширится

Даже представители либеральных сил начинают сомневаться в целесообразности сделки. "Я не понимаю, как люди воспримут покупку F-35 по ценам выше ожидаемых - особенно после американского тарифного удара", - заявил депутат Ханс-Петер Портманн, однопартиец президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.

Он считает, что правительство должно рассмотреть полную или частичную остановку контракта, даже если это повлечет убытки. Вместо этого стоит усилить оборонное сотрудничество с Европой.

Изменения в оборонной политике

Контракт с Lockheed Martin поставил под сомнение общий вектор оборонной политики Швейцарии. Страна не может экспортировать оружие в такие зоны конфликтов, как Украина, но в 2025 году Берн пообещал, что как минимум 30% вооружений будут закупаться в Европе.

Также Швейцария начала переговоры с ЕС по вопросам безопасности.

Грабительская пошлина

Введение 39% тарифа на экспорт из Швейцарии, включая люксовые часы и капсулы Nespresso, стало самым жестким среди развитых стран. Для сравнения, пошлина для стран ЕС составляет 15%.

Идея покупки F-35 рассматривалась как жест доброй воли в переговорах с США. Однако теперь закупка под вопросом. Тем не менее, министр иностранных дел США Марко Рубио встретился с Келлер-Зуттер во время ее экстренного визита в Вашингтон. Госдеп сообщил, что стороны "подтвердили приверженность укреплению двустороннего оборонного сотрудничества".