Швейцария смягчает правила экспорта оружия: как это поможет Украине

Сенат Швейцарии ослабил строгий контроль за экспортом оружия. Это должно помочь оборонной промышленности страны, которая становится все более изолированной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Верхняя палата парламента Швейцарии поддержала восстановление полномочий правительства, разрешающего передачу оружия швейцарского производства в зоны конфликта.

Законопроект также освободит список из 25 стран, в основном членов НАТО, от необходимости запрашивать разрешение. Он все еще нуждается в одобрении в нижней палате.

Швейцарское оружие

Швейцарская оборонная промышленность оказалась под давлением с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Правила страны, основанные на ее нейтралитете, запрещают реэкспорт военных материалов с более чем 50% компонентов местного производства.

Это привело к тому, что несколько европейских стран исключили швейцарские фирмы из своих закупочных программ после того, как запросы на поставку оружия и боеприпасов в Украину были заблокированы.

Местные производители оружия столкнулись с падением экспорта на 30% по сравнению с историческим максимумом 2022 года. Ряд компаний начали переводить производство за границу, чтобы не упустить выгодные контракты, поскольку европейские страны перевооружаются перед лицом агрессии Москвы и требований США к региону тратить больше собственных денег на оборону.



Это вызвало беспокойство среди швейцарских чиновников по безопасности, которые говорят, что нестабильная внутренняя оборонная промышленность снижает их влияние на иностранных поставщиков оружия.

Военная промышленность Швейцарии составляет небольшую часть экономики, производя чуть более 0,2% продукции. Но "вооруженный нейтралитет" увеличил важность сектора, поскольку швейцарское законодательство закрепляет необходимость поддержания промышленных мощностей, "адаптированных к требованиям национальной обороны".

Прорыв в сторону смягчения существующих правил был продвинут группой центристских и консервативных законодателей. Большинство левых членов верхней палаты отклонили законопроект, а один из них сказал, что он, скорее всего, вызовет референдум.