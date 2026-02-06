ua en ru
Швейцария гарантировала Лаврову "беспрепятственный приезд" в ОБСЕ: что известно

Швейцария, Пятница 06 февраля 2026 21:58
Швейцария гарантировала Лаврову "беспрепятственный приезд" в ОБСЕ: что известно Фото: министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Швейцария гарантирует российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову "беспрепятственный приезд", если он захочет принять участие в заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Швейцарии и действующего председателя ОБСЕ Иньяцио Кассиса на пресс-конференции.

Кассис заявил, что вопрос участия в заседании ОБСЕ российской делегации он обсуждал с Лавровым. Заседание пройдет в Лугано, швейцарская сторона хотела бы видеть там Россию.

Министр добавил, что во время визита в Москву говорил об этом с Лавровым. По его словам, россияне якобы "готовы принять участие в наших обсуждениях и даже в министерской конференции, если мы, конечно, сможем гарантировать логистику и безопасность".

"Я сказал ему, что Швейцария может это сделать, и мы продемонстрировали, что уже смогли без труда принять госпожу Матвиенко, председателя Думы, в июле прошлого года. И мы можем гарантировать такое для поездки министра Лаврова на министерскую конференцию в Лугано в этом году", - добавил он.

Что такое ОБСЕ

ОБСЕ - организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, международная структура, объединяющая 57 государств Европы, Северной Америки и Азии. Она занимается вопросами безопасности, прав человека, демократического управления и предотвращения конфликтов.

Членом ОБСЕ до вторжения в Украину была и Россия. По состоянию на 2026 год РФ продолжает быть постоянным членом организации, однако приостановила участие в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ и заморозила выплаты в ее бюджет.

Со своей стороны, другие члены ОБСЕ не рады видеть там агрессора. Уже достаточно долгое время звучат призывы как со стороны Украины, так и со стороны ряда партнеров приостановить участие РФ в организации, или вообще выгнать ее оттуда.

Напомним, что 31 января Кассис заявлял, что планирует посетить Киев и Москву. Он сказал, что это соответствует приоритетам ОБСЕ в этом году, поскольку под председательством Швейцарии организация будет работать над установлением мира в Европе.

А уже 2 февраля после визита в Украину Кассис заявил, что ОБСЕ представила в Киеве "конкретные инструменты", чтобы следить за поддержанием мира в Украине после завершения войны с РФ. Впрочем, это не будет чем-то новым для организации: до полномасштабного вторжения РФ Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ наблюдала за режимом прекращения огня на Донбассе.

