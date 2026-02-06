Швейцария гарантировала Лаврову "беспрепятственный приезд" в ОБСЕ: что известно

Швейцария гарантирует российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову "беспрепятственный приезд", если он захочет принять участие в заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Швейцарии и действующего председателя ОБСЕ Иньяцио Кассиса на пресс-конференции.

Кассис заявил, что вопрос участия в заседании ОБСЕ российской делегации он обсуждал с Лавровым. Заседание пройдет в Лугано, швейцарская сторона хотела бы видеть там Россию.

Министр добавил, что во время визита в Москву говорил об этом с Лавровым. По его словам, россияне якобы "готовы принять участие в наших обсуждениях и даже в министерской конференции, если мы, конечно, сможем гарантировать логистику и безопасность".

"Я сказал ему, что Швейцария может это сделать, и мы продемонстрировали, что уже смогли без труда принять госпожу Матвиенко, председателя Думы, в июле прошлого года. И мы можем гарантировать такое для поездки министра Лаврова на министерскую конференцию в Лугано в этом году", - добавил он.

Что такое ОБСЕ

ОБСЕ - организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, международная структура, объединяющая 57 государств Европы, Северной Америки и Азии. Она занимается вопросами безопасности, прав человека, демократического управления и предотвращения конфликтов.

Членом ОБСЕ до вторжения в Украину была и Россия. По состоянию на 2026 год РФ продолжает быть постоянным членом организации, однако приостановила участие в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ и заморозила выплаты в ее бюджет.

Со своей стороны, другие члены ОБСЕ не рады видеть там агрессора. Уже достаточно долгое время звучат призывы как со стороны Украины, так и со стороны ряда партнеров приостановить участие РФ в организации, или вообще выгнать ее оттуда.