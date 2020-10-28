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В Швейцарії вводять комендантську годину

Автор: РБК-Україна

З четверга, 29 жовтня, уряд Швейцарії посилюють карантинні обмеження. Зокрема, вводиться комендантська година для ресторанів та барів.

Про це повідомляє The Local.

Закладу громадського харчування не будуть працювати з 23:00 до 6:00. Цей режим введений на невизначений термін.

Крім того, на всій території країни необхідно буде носити маски у всіх закритих приміщеннях, громадському транспорті. Також це стосується територій, прилеглих до ресторанів і магазинів.

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Також необхідно буде носити засоби захисту і в офісах, місцях на відкритому повітрі, де є сильна концентрація населення і в будь-якому громадському місці, де неможливо дотримуватися дистанції.

Нагадаємо, з 19 жовтня у Швейцарії діє масковий режим у всіх громадських місцях.

Крім того, на початку вересня Швейцарія внесла Україну в так званий карантинний список країн. Тепер по приїзду в країну необхідно проходити двотижневий карантин.

Додамо, що раніше у Швейцарії визначили основні джерела поширення коронавірусу.

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