В Швейцарии вводят комендантский час

С четверга, 29 октября, правительство Швейцарии ужесточают карантинные ограничения. В частности, вводится комендантский час для ресторанов и баров.

Об этом сообщает The Local.

Заведения общественного питания не будут работать с 23:00 до 6:00. Этот режим введен на неопределенный срок.

Кроме того, на всей территории страны необходимо будет носить маски во всех закрытых помещениях, общественном транспорте. Также это касается территорий, прилегающих к ресторанам и магазинам.

Также необходимо будет носить средства защиты и в офисах, местах на открытом воздухе, где есть сильная концентрация населения и в любом общественном месте, где невозможно соблюдать дистанцию.

Напомним, с 19 октября в Швейцарии действует масочный режим во всех общественных местах.

Кроме того, в начале сентября Швейцария внесла Украину в так называемый карантинный список стран. Теперь по приезду в страну необходимо проходить двухнедельный карантин.

Добавим, что ранее в Швейцарии определили основные источники распространения коронавируса.