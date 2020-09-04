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Швейцарія внесла Україну до "карантинного списку"

Цюріх, П'ятниця 04 вересня 2020 17:46
Швейцарія внесла Україну до "карантинного списку"
Фото: по приїзду з України до Швейцарії зобов'язали проходити карантин (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Швейцарія внесла Україну до так званого карантинного списку країн, по приїзду з яких треба проходити двотижневий карантин. Заходи прийняті в рамках боротьби з поширенням COVID-19.

Про це пише місцеве видання blick.ch.

Повідомляється, що Федеральне управління громадського здоров'я (BAG) Швейцарії кожні два тижні формує новий карантинний список. Люди, які приїжджають з країн цього списку, протягом двох тижнів зобов'язані проходити карантин.

Таким чином, до списку внесено Україну, ОАЕ, Хорватію та низку інших країн. У той же час карантин більше не повинні проходити приїжджі з Бельгії, Мексики, Албанії та ще кількох десятків країн.

Нагадаємо, раніше Україна скоротила число країн "червоного списку". Зокрема, тепер мандрівникам з Люксембургу, Домініканської Республіки, ПАР, Еквадору, Вірменії, Північної Македонії та Албанії не потрібно пред'являти тест на коронавірус, щоб уникнути самоізоляції.

В той же час це не означає, що громадяни цих країн та інші іноземці можуть вільно потрапити до України. Кабінет міністрів до кінця вересня закрив українські кордони для громадян інших країн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що кордони відкриють, коли в Україні буде знижуватися поширення коронавірусу.

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