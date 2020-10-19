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В Швейцарії ввели обов'язковий масковий режим у громадських місцях

Швейцарія, Понеділок 19 жовтня 2020 04:21
В Швейцарії ввели обов'язковий масковий режим у громадських місцях
Фото: дівчина в масці в аеропорту (pexels)
Автор: РБК-Україна

З понеділка, 19 жовтня, у Швейцарії вводитися обов'язкове носіння масок у всіх громадських місцях. Таке рішення влада прийняла через зростання числа хворих на коронавірус.

Про це повідомляє SRF.

Зокрема, маску необхідно буде носити в магазинах, торгових центрах, банках, поштових відділеннях, кінотеатрах, концертних залах, готелях, ресторанах, релігійних установах, у громадському транспорті, на вокзалах, в аеропортах, на зупинках. Вимога не поширюється на дітей віком до 12 років.

Також у Швейцарії заборонили збиратися у громадських місцях групами більш ніж 15 осіб. Роботодавцям рекомендували перевести співробітників на віддалений режим.

За словами глави МОЗ Швейцарії Ален Берсе, мета обмежень - не допустити перевантаження системи охорони здоров'я.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що маски є необхідним засобом для захисту людини від вірусу.

Також ми писали про те, що лікарі склали список ознак, за якими можна без тестів визначити, що ви вже перехворіли на коронавірус.

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