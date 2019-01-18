У Закарпатській області лавина заблокувала трасу

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"Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах країни

У Рахівському районі Закарпатської області лавина заблокувала трасу на Івано-Франківськ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Повідомляється, що вранці близько 04:00 на трасі Мукачево - Івано-Франківськ - Рогатин - Львів зійшла лавина (висота снігу на дорозі близько 2 м, довжина близько 30 м), яка повністю перекрила рух транспорту. Дорожні служби працюють над усуненням наслідків лавини, рух транспорту здійснюється по одній смузі в реверсному режимі.

Також повідомляється, що спостерігаються опади у вигляді дощу у Закарпатській і Рівненській областях, у Чернігівській і Одеській - місцями туман, на решті території без опадів. Стан покриття на трасах державного значення в більшості областей мокрий, місцями засніжений, у Дніпропетровській та Одеській областях місцями ожеледиця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні очікується посилення вітру до +8. За даними синоптиків, сьогодні в країні істотних опадів не очікується. У той же час на Закарпатті та Прикарпатті можливий мокрий сніг і дощ, місцями очікується налипання мокрого снігу та ожеледь.