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У Швейцарії лавина накрила групу туристів

Новини » Надзвичайні події    24.03.2019 - 15:26
У Швейцарії лавина накрила групу туристів
Ілюстративне фото (twitter.com laurelugon)

Під лавиною опинилися 4 людини

У Швейцарії під лавиною, яка зійшла у Альпах на південному заході країни, опинилася група туристів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на foxnews.com.

Як повідомляється, група туристів з 4 осіб опинилася під лавиною, яка зійшла в швейцарських Альпах на висоті 2800 метрів у районі Боверньє біля кордонів з Францією та Італією.

За даними поліції кантону Вале, на місці події працюють бригади рятувальників. Наразі доля туристів невідома, вони вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо,  у Пакистані на  схилі гори Нанга Парбат пошуковий загін виявив тіла двох загиблих альпіністів - громадянина Великобританії Тома Балларда і громадянина Італії Даніеля Нарді.

Як писало РБК-Україна, на гірськолижному курорті Кран-Монтана в Швейцарії зійшла лавина, під якою опинилися 12 людей.

Раніше, в Кашмірі при сходженні лавини загинуло більше 10 людей. Групи рятувальників виявили сім тіл на поліцейському посту, який виявився накритий сніговою лавиною в районі тунелю Джавахар на шосе Джамму-Срінагар, також під час пошуків рятувальниками були виявлені ще тіла місцевих жителів, які опинилися під снігом.

Також 4 лютого повідомлялось, що щонайменше десять людей загинули за вихідні на гірськолижних курортах в Альпах в результаті сходження лавин. 

 

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