В Альпах в результаті сходження лавини загинули щонайменше 10 людей

Ілюстративне фото (УНІАН)

Найбільшу кількість жертв зафіксовано в Італії

Щонайменше десять людей загинули за вихідні на гірськолижних курортах в Альпах в результаті сходження лавин. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Europe 1.

Наголошується, що кілька лавин зійшло в районі курортів, розташованих в італійських, швейцарських, французьких і австрійських Альпах. Наприкінці минулого тижня в цьому регіоні випала велика кількість снігу.

Найбільше число жертв зафіксоване в Італії. Так, в районі італійської області Валле-д'Аоста загинули п'ять осіб, серед них - італійці та французи. Крім того, схід лавини в італійському Больцано забрав життя 18-річного лижника. У гірських районах Ломбардії, розташованих по сусідству з Больцано, загинув один сноубордист.

Відзначимо, в горах та на високогір'ї Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей 4 лютого очікується значна сніголавинна небезпека.

Раніше РБК-Україна писало, що у Польщі в районі Риси зійшла снігова лавина, в результаті чого постраждали чотири людини. Потерпілий, який найдовше перебував під лавиною, був доставлений вертольотом в одну з лікарень Кракова.