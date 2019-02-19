На гірськолижному курорті в Швейцарії зійшла лавина

Фото: результат сходження снігової лавини (twitter.com laurelugon)

До 12 людей опинилися під сніговою лавиною

На гірськолижному курорті Кран-Монтана в Швейцарії зійшла лавина, сніг накрив 12 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Le Nouvelliste.

На місці працюють рятувальники із залученням вертольотів і собак. За останніми даними, з-під лавини вдалося врятувати чотирьох людей.

"Ми шоковані і сподіваємося на позитивний підсумок цих людей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 лютого після сходження лавини в Кашмірі, через сильні снігопади, загинуло 12 осіб, одна людина вважається зниклою без вісті. Крім цього, сходження лавин сталося в інших районах долини. Місцева влада здійснила евакуацію 78 сімей села в центральному районі Багдама, яке також потрапило під снігову лавину.

Також 4 лютого повідомлялось, що щонайменше десять людей загинули за вихідні на гірськолижних курортах в Альпах в результаті сходження лавин. Найбільшу кількість жертв зафіксовано в Італії. Так, в районі італійської області Валле-д'Аоста загинули п'ять осіб, серед них - італійці та французи.