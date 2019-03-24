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В Швейцарии лавина накрыла группу туристов

Новости » Происшествия    24.03.2019 - 15:26
В Швейцарии лавина накрыла группу туристов
Иллюстративное фото (twitter.com laurelugon)

Под лавиной оказались 4 человека

В Швейцарии под лавиной, которая сошла в Альпах на юго-западе страны, оказалась группа туристов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на foxnews.com.

Как сообщается, группа туристов из 4 человек оказалась под лавиной, которая сошла в швейцарских Альпах на высоте 2800 метров в районе Боверньє возле границ с Францией и Италией.

По данным полиции кантона Вале, на месте происшествия работают бригады спасателей. Пока судьба туристов неизвестна, они считаются пропавшими без вести.

Напомним, в Пакистане на склоне горы Нанга Парбат поисковый отряд обнаружил тела двух погибших альпинистов - гражданина Великобритании Тома Балларда и гражданина Италии Даниэля Нарди.

Как писало РБК-Украина, на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии сошла лавина, под которой оказались 12 человек.

Ранее в Кашмире при сходе лавины погибли более 10 человек. Группы спасателей обнаружили семь тел на полицейском посту, который оказался накрыт снежной лавиной в районе тоннеля Джавахар на шоссе Джамму-Сринагар, также во время поисков спасателями были обнаружены еще тела местных жителей, которые оказались под снегом.

Также 4 февраля сообщалось, что по меньшей мере десять человек погибли за выходные на горнолыжных курортах в Альпах в результате схода лавин.

 

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