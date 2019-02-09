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В Кашмірі при сходженні лавини загинули понад 10 осіб

Новини » Надзвичайні події    09.02.2019 - 17:14
В Кашмірі при сходженні лавини загинули понад 10 осіб
Ілюстративне фото (pixabay.com skeeze)

В результаті сходу лавини загинуло 12 осіб, 1 вважається зниклим без вісті

Після сходження лавини в Кашмірі, з-за сильних снігопадів, загинуло 12 осіб, 1 людина вважається зниклою без вісті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Weather.

Повідомляється, що групи рятувальників виявили сім тіл з поліцейського поста, який виявився накритий сніговою лавиною в районі тунелю Джавахар на шосе Джамму-Срінагар. Серед загиблих виявилося 5 поліцейських і 2 порушника, які намагалися сховатися на посту від насуваючої лавини. 

Також під час пошуків рятувальниками були виявлені ще тіла місцевих жителів, які опинилися під снігом. Рятувальники продовжують проводити пошуки можливих жертв.

Крім цього, сходження лавин стався в інших районах долини. Місцева влада здійснила евакуацію 78 сімей села в центральному районі Багдама, яке також потрапило під снігову лавину.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Карпатах зійшли дві лавини. Зі східного схилу гори Брецкул зійшли дві лавини мокрого снігу.

 

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