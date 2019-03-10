В горах Пакистану загинуло 2 альпініста

Фото: схил гори Нанга Парбат (twitter.com/pontecorvoste)

Тіла альпіністів виявили на висоті в 5900 метрів

У Пакистані на схилі гори Нанга Парбат пошуковий загін виявив тіла двох загиблих альпіністів - поданого Великобританії Тома Балларда і громадянина Італії Даніеля Нарді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Повідомляється, що альпіністи зникли ще 24 лютого 2019, коли намагалися піднятися на гору Нанга Парбат, яку звуть "Горою смерті".

Посол Італії в Пакистані Стефано Понтекорво повідомив, що раніше альпіністів не могли витягнути із-за того, що не було можливості дістатися до необхідної місцевості, але на даний момент пошукова операція була завершена.

"Пошукова команда підтвердила, що силуети, виявлені на маршруті Маммери на висоті 5900 м, – це тіла Даніеле і Тома", - розповів Понтекорво.

Нагадаємо, в Кашмірі при сходженні лавини загинуло більше 10 людей. Групи рятувальників виявили сім тіл з поліцейського поста, який виявився накритий сніговою лавиною в районі тунелю Джавахар на шосе Джамму-Срінагар, також під час пошуків рятувальниками були виявлені ще тіла місцевих жителів, які опинилися під снігом.