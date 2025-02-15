Зеленский о миротворцах для Украины: европейцы пошли думать, проведем консультации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что речь идет об армии, которая бы смогла защитить от российского наступления. По словам президента, это может миллион, 1,3 млн или 1,5 млн военных, а не 50, 100 или 200 тысяч.

"Потому что то количество не сможет защитить нас от вероятного повторного наступления. И все это понимают. Европейские лидеры пошли думать, я думаю, мы проведем несколько консультаций. Здесь вопрос большой - денег и возможностей. Потому что это большие деньги", - сказал глава государства.

Зеленский также добавил, что есть позитивное понимание и готовность некоторых стран относительно миротворцев. Но он не назвал, что это за страны.

"И если Украина увидит, что контингент является действительно одной из составляющих гарантий безопасности, они будут готовы отправить к нам свои войска", - сказал президент.

