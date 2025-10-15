ua en ru
Шведские самолеты и корабли сопровождают подводную лодку РФ в Балтийском море

Среда 15 октября 2025 14:21
Шведские самолеты и корабли сопровождают подводную лодку РФ в Балтийском море Фото: шведские самолеты и корабли сопровождают подводную лодку РФ в Балтийском море (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Военные корабли и самолеты ВМС Швеции в Балтийском море обнаружили и сопровождают российскую подводную лодку типа Kilo по классификации стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ВМС Швеции.

"Вчера российская подводная лодка прошла в Балтийское море через пролив Большой Бельт. Шведские истребители и военные корабли встретили подводную лодку уже в Каттегате и следят за ней", - отметили в шведских ВМС.

Зображення

Сообщается, что это рутинная операция, которая происходит в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО.

"Вооруженные силы имеют хорошую картину ситуации в нашем районе", - добавили в ВМС страны.

Сообщается, что пока невозможно точно определить название подводной лодки российской армии.

Зображення

Что предшествовало

Напомним, в четверг, 9 октября, у берегов Франции всплыла российская подводная лодка. В ответ на инцидент Альянс заявил о готовности защищаться. За лодкой наблюдал фрегат ВМС Франции.

Впоследствии генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высмеял техническое состояние подводного флота РФ. В частности, он назвал одну из российских подводных лодок "сломанной", и пошутил, что та "ковыляет домой".

В заявлении Рютте речь идет о российской дизельной субмарине "Новороссийск", которую на днях заметили у побережья Франции. Россия заявила, что лодка якобы не имеет неисправностей и поднялась на поверхность для соблюдения правил навигации.

В то же время власти Нидерландов сообщили, что "Новороссийск" видели на буксире в Северном море, что идет в разрез с российским заявлением.

