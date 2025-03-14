В Швеции заявили о готовности усилить военную помощь Украине

В оборонном ведомстве проинформировали, что усиление сотрудничества между странами обсудили заместители главы Минобороны Украины Анатолий Клочко и Валерий Чуркин с представителями Швеции во время встречи в Киеве 13 марта.

Шведскую делегацию во время визита в украинскую столицу возглавил генеральный директор Администрации по вопросам материально-технического обеспечения оборонного сектора Швеции (FMV) генерал-лейтенант Карл Горан Мортенссон.

Отмечается, что стороны обсудили "текущее состояние реализации ряда двусторонних проектов по предоставлению вооружения, а также совместных проектов с другими странами Европы".

По словам Мортенссона, для Швеции "очень важно" получать отзывы об эффективности работы уже предоставленного Украине оружия, а также "информацию о том, в какой еще помощи нуждается" официальный Киев.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Клочко выразил благодарность Швеции за непоколебимую поддержку в отпоре военной агрессии со стороны РФ. Он также добавил, что украинская сторона готова к расширению сотрудничества "для нашего общего успеха".

Также Клочко рассказал шведским партнерам о приоритетных военных потребностях Украины, среди которых:

модернизация военных самолетов,

усиление противовоздушной обороны.

Кроме того, заместитель главы Минобороны Украины Чуркин проинформировал о необходимости усиления средств связи на фронте.

Шведские делегаты подчеркнули, что стремятся к дальнейшему развитию сотрудничества "не только на межгосударственном уровне, но и между частными оборонными компаниями", рассказали в украинском оборонном ведомстве.

"Швеция предложила расширить подписанный ранее с украинской стороной меморандум о сотрудничестве, предусматривающий усиление сотрудничества по нескольким направлениям", - добавили в пресс-службе Минобороны.

Помощь Украине от Швеции

Напомним, Швеция оказывает Украине поддержку в различных сферах (гуманитарной, финансовой, военной и политической) после начала широкомасштабного вторжения российских оккупантов.

Официальный Стокгольм предоставляет значительные объемы средств через международные организации, поддерживает переселенцев, а также передает гуманитарную помощь.

В январе Швеция заявила, что передаст Украине крупнейший пакет военной помощи на 1,25 млрд долларов.

13 марта в шведском правительстве заявили, что страна приобретет для Украины самоходные артиллерийские установки Archer и радиолокационные радары Arthur в рамках нового, уже 18-го по счету пакета военной помощи.

Также РБК-Украина писало, что Швеция также намерена присоединиться к артиллерийской коалиции Контактной группы по обороне (UDCG), которая координирует поддержку Украины и способствует интеграции ее артиллерийских сил с НАТО.

Добавим, 13 марта стало известно, что Швеция выделит Украине более 1,4 млрд шведских крон (137,7 млн долларов) на помощь в восстановлении и развитии, а также на удовлетворение насущных гуманитарных потребностей.

Этот пакет является крупнейшей в истории Швеции программой гражданской помощи, включает поддержку восстановления разрушенной инфраструктуры, а также разминирование и обучение работников здравоохранения.

Также напомним, в феврале 2024 года Министерство обороны Украины заключило первый контракт с оборонным предприятием Швеции.