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Швеция закупит для Украины 18 артиллерийских установок Archer и радары Arthur

Четверг 13 марта 2025 18:03
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Швеция закупит для Украины 18 артиллерийских установок Archer и радары Arthur Фото: Швеция приобретет 18 самоходных артиллерийских установок Archer (wikimedia org)
Автор: Ірина Гайдук

Швеция приобретет для Украины самоходные артиллерийские установки Archer и радиолокационные радары Arthur в рамках 18-го пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение шведского правительства.

Правительство Швеции уполномочило Управление по оборонным материалам закупить 18 артиллерийских установок Archer для передачи Украине. Кроме того, ведомство приобретет пять контрбатарейных радаров Arthur.

Швеция также поддержит украинскую оборонную промышленность через датскую инициативу.

Общая стоимость этой помощи составляет примерно 3 миллиарда шведских крон (почти 300 миллионов долларов) и является частью 18-го военного пакета поддержки Украины.

Детали пакета помощи:

  • 18 артиллерийских установок Archer от BAE Systems Bofors (Швеция уже передавала Украине восемь таких установок).
  • Пять контрбатарейных радаров Arthur от Saab. Эта система обнаруживает артиллерийские снаряды и определяет место их запуска, что помогает эффективнее бороться с вражеской артиллерией. Ранее такие радары передавали Украине Швеция и Великобритания.
  • Финансовая поддержка украинской оборонной промышленности через датскую инициативу, которая может быть использована для закупки боеприпасов калибра 155 мм или артиллерийских систем "Богдана".

Поставка радаров Arthur запланирована на 2025 год, а артиллерийских установок Archer - на 2026 год.

В правительстве также отметили, что Швеция вместе с ЕС и трансатлантическими партнерами продолжит усиливать Украину путем поставки военной техники.

"Украина остро нуждается в артиллерии и боеприпасах. Это было приоритетом с начала полномасштабного вторжения России. Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил это во время нашей встречи в выходные", - заявил министр обороны Швеции Паль Йонсон.

Швеция также намерена присоединиться к артиллерийской коалиции Контактной группы по обороне (UDCG), которая координирует поддержку Украины и способствует интеграции ее артиллерийских сил с НАТО.

Также сегодня стало известно, что Швеция выделит Украине более 1,4 млрд шведских крон (137,7 млн долларов) на помощь в восстановлении и развитии, а также на удовлетворение насущных гуманитарных потребностей.

Этот пакет является крупнейшей в истории Швеции программой гражданской помощи, включает поддержку восстановления разрушенной инфраструктуры, а также разминирование и обучение работников здравоохранения.

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