Минобороны заключило первый контракт с оборонным предприятием Швеции

"Агенция оборонных закупок" заключила первый прямой контракт со шведским производителем. Это позволит улучшить обеспечение Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Это произошло во время визита в Украину министра обороны Швеции Пола Йонсона.

"Сотрудничество с иностранными партнерами - это приоритет Минобороны, который позволит нам улучшить обеспечение Вооруженных Сил Украины и укрепить боеспособность", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Контракт стал возможным благодаря поддержке "Администрации оборонных материалов Швеции, FMV" в рамках соглашения о сотрудничестве между FMV и Министерством обороны Украины, которое было подписано во время саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

Что еще даст Украине это сотрудничество

Директор "Агенции оборонных закупок" Марина Безрукова заявила, что путь в тысячу миль начинается с первого шага и на этом пути еще много проектов, которые Украина должна реализовать в партнерстве с коллегами из FMV для обеспечения насущных потребностей Вооруженных Сил Украины.

"Но этот первый шаг является ответственным и важным", - отметила она.

Сотрудничество со шведской администрацией оборонных материалов позволяет ускорить развитие собственного агентства и осуществлять дальнейшие закупки, опираясь на лучший европейский опыт прозрачности процесса приобретения необходимых изделий за счет использования и воплощения лучших европейских моделей.

Что об этом говорят в Швеции

Согласованный сторонами в начале февраля в Стокгольме план действий, кроме запланированных контрактов, предусматривает также возможность подключиться к текущим шведским закупкам уже сейчас.

Генеральный директор FMV Горан Мортенссон со своей стороны подчеркнул, что опыт нашего сотрудничества по этому первому контракту позволит проложить путь для многих последующих контрактов в ближайшее время и укрепить Вооруженные силы Украины.

"Агенция оборонных закупок"

В конце января Министерство обороны назначило руководительницей госпредприятия "Агенция оборонных закупок" Марину Безрукову. Также в ведомстве анонсировали создание Наблюдательного совета по профессиональным и компетентным менеджерам международного уровня.

Уже в начале февраля стало известно, что представители Украины и Швеции обсудили сроки и условия приобретения для Украины партии БМП CV-90 шведского производства.

А еще "Агенция оборонных закупок" Министерства обороны в этом году планирует подписать контракты на "сотни тысяч" беспилотников.