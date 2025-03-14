У Швеції заявили про готовність посилити військову допомогу Україні

В оборонному відомстві поінформували, що посилення співпраці між країнами обговорили заступники глави Міноборони України Анатолій Клочко і Валерій Чуркін з представниками Швеції під час зустрічі в Києві 13 березня.

Шведську делегацію під час візиту до української столиці очолив генеральний директор Адміністрації з питань матеріально-технічного забезпечення оборонного сектору Швеції (FMV) генерал-лейтенант Карл Горан Мортенссон.

Зазначається, що сторони обговорили "поточний стан реалізації низки двосторонніх проєктів з надання озброєння, а також спільних проєктів з іншими країнами Європи".

За словами Мортенссона, для Швеції "дуже важливо" отримувати відгуки про ефективність роботи вже наданої Україні зброї, а також "інформацію про те, якої ще допомоги потребує" офіційний Київ.

Своєю чергою заступник міністра оборони України Клочко висловив вдячність Швеції за непохитну підтримку у відсічі військовій агресії з боку РФ. Він також додав, що українська сторона готова до розширення співпраці "задля нашого спільного успіху".

Також Клочко розповів шведським партнерам про пріоритетні військові потреби України, серед яких:

модернізація військових літаків,

посилення протиповітряної оборони.

Крім того, заступник глави Міноборони України Чуркін поінформував про необхідність посилення засобів зв'язку на фронті.

Шведські делегати наголосили, що прагнуть подальшого розвитку співробітництва "не тільки на міждержавному рівні, а й між приватними оборонними компаніями", розповіли в українському оборонному відомстві.

"Швеція запропонувала розширити підписаний раніше з українською стороною меморандум про співпрацю, що передбачатиме посилення співробітництва за декількома напрямками", - додали в прес-службі Міноборони.

Допомога Україні від Швеції

Нагадаємо, Швеція надає Україні підтримку у різних сферах (гуманітарному, фінансовому, військовому та політичному) після початку широкомасштабного вторгення російських окупантів.

Офіційний Стокгольм надає значні обсяги коштів через міжнародні організації, підтримує переселенців, а також передає гуманітарну допомогу.

У січні Швеція заявила, що передасть Україні найбільший пакет військової допомоги на 1,25 млрд доларів.

13 березня у швецькому уряді заявили, що країна придбає для України самохідні артилерійські установки Archer та радіолокаційні радари Arthur в рамках нового, вже 18-го за рахунком пакета військової допомоги.

Також РБК-Україна писало, що Швеція також має намір приєднатися до артилерійської коаліції Контактної групи з оборони (UDCG), яка координує підтримку України та сприяє інтеграції її артилерійських сил з НАТО.

Додамо, 13 березня стало відомо, що Швеція виділить Україні понад 1,4 млрд шведських крон (137,7 млн доларів) на допомогу у відновленні та розвитку, а також на задоволення нагальних гуманітарних потреб.

Цей пакет є найбільшою в історії Швеції програмою цивільної допомоги, включає підтримку відновлення зруйнованої інфраструктури, а також розмінування та навчання працівників охорони здоров'я.

Також нагадаємо, у лютому 2024 року Міністерство оборони України уклало перший контракт з оборонним підприємством Швеції.