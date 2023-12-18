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В Швеции рассказали, сколько саперов для ВСУ обучила страна за 2023 год

Архивное фото: В Швеции рассказали, сколько саперов для ВСУ обучила страна за 2023 год (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Шведские инструкторы за 2023 год обучили 48 саперов Вооруженных сил Украины. Эти военные дальше сами обучают своих сослуживцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sveriges Radio.

"Те, кто проходит обучение, потом передают эти знания другим дома", - говорится в материале.

Инструкторы говорят, что им придется самим выйти в поле в Украине и поискать наземные мины, оставленные российскими войсками.

Шведский инструктор сказал, что курсанты ВСУ понимают всю серьезность задачи. По его словам, они хотят вернуться домой целыми и невредимыми.

В целом Швеции удалось обучить 48 саперов.

Помощь от Швеции

Недавно Швеция объявила о выделении Украине нового пакета помощи в размере 1,4 млрд крон (133,5 млн долларов). Деньги пойдут в поддержку населения страны в зимний период времени.

Также Украина и Швеция обсудили совместную работу в сфере инноваций и опыта, полученного в ходе боевых действий, а также вопросы военной помощи и оборонные темы в целом.

А сегодня Швеция и Дания договорились о дальнейшей поддержке Украины в области боевых машин. Так Копенгаген и Стокгольм договорились передать Киеву боевые машины пехоты CV90.

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