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У Швеції розповіли, скільки саперів для ЗСУ навчила країна за 2023 рік

Архівне фото: У Швеції розповіли, скільки саперів для ЗСУ навчила країна за 2023 рік (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Шведські інструктори за 2023 рік навчили 48 саперів Збройних сил України. Ці військові далі самі навчають своїх товаришів по службі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sveriges Radio.

"Ті, хто проходить навчання, потім передають ці знання іншим вдома", - йдеться в матеріалі.

Інструктори кажуть, що їм доведеться самим вийти в поле в Україні та пошукати наземні міни, залишені російськими військами.

Шведський інструктор сказав, що курсанти ЗСУ розуміють усю серйозність завдання. За його словами, вони хочуть повернутися додому цілими і неушкодженими.

Загалом Швеції вдалося навчити 48 саперів. 

Допомога від Швеції

Нещодавно Швеція оголосила про виділення Україні нового пакета допомоги в розмірі 1,4 мільярда крон (133,5 млн доларів). Гроші підуть на підтримку населення країни в зимовий період часу.

Також Україна і Швеція обговорили спільну роботу у сфері інновацій та досвіду, отриманого під час бойових дій, а також питання військової допомоги та оборонні теми загалом.

А сьогодні Швеція і Данія домовилися про подальшу підтримку України в галузі бойових машин. Так, Копенгаген і Стокгольм домовилися передати Києву бойові машини піхоти CV90.

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