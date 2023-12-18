У Швеції розповіли, скільки саперів для ЗСУ навчила країна за 2023 рік

"Ті, хто проходить навчання, потім передають ці знання іншим вдома", - йдеться в матеріалі.

Інструктори кажуть, що їм доведеться самим вийти в поле в Україні та пошукати наземні міни, залишені російськими військами.

Шведський інструктор сказав, що курсанти ЗСУ розуміють усю серйозність завдання. За його словами, вони хочуть повернутися додому цілими і неушкодженими.

Загалом Швеції вдалося навчити 48 саперів.

Допомога від Швеції

Нещодавно Швеція оголосила про виділення Україні нового пакета допомоги в розмірі 1,4 мільярда крон (133,5 млн доларів). Гроші підуть на підтримку населення країни в зимовий період часу.

Також Україна і Швеція обговорили спільну роботу у сфері інновацій та досвіду, отриманого під час бойових дій, а також питання військової допомоги та оборонні теми загалом.

А сьогодні Швеція і Данія домовилися про подальшу підтримку України в галузі бойових машин. Так, Копенгаген і Стокгольм домовилися передати Києву бойові машини піхоти CV90.