Самолеты Gripen и не только. Украина и Швеция обсудили предоставление потенциальной помощи

Украина и Швеция обсудили совместную работу в сфере инноваций и опыта, полученного во время боевых действий, а также вопросы военной помощи и оборонные темы в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Сегодня состоялась встреча министра обороны Украины Рустема Умерова, заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка и верховного главнокомандующего Вооруженных сил Швеции генерала Микаэля Бюдена.

Среди тем на обсуждении была и потенциальная поставка ВСУ самолетов Gripen.

"Продолжается плодотворная двусторонняя работа по передаче нам самолетов Gripen", - сказал Иван Гаврилюк.

Заместитель министра добавил, что сейчас есть "определенные вопросы, связанные с НАТО", однако выразил надежду, что "совместными усилиями у нас получится получить эти самолеты".

Бюден, который возглавлял шведскую делегацию, в свою очередь отметил, что вопрос передачи самолетов Gripen Украине обсуждается как на политическом, так и на военном операционном уровне.

"Я знаю, что диалог между нашими странами продолжается. Поэтому мы в ожидании политических решений", - сказал генерал.

Истребители Gripen

Saab JAS 39 Gripen является многоцелевым истребителем четвертого поколения, который был разработан с учетом универсальности. Формально он относится к классу истребителей, но его задумывали как многоцелевой самолет, способный выполнять разные задачи.

В конце мая правительство Швеции разрешило украинским пилотам пройти тренировку на истребителе JAS 39 Gripen. Они смогут заниматься на тренажерах и совершать пробные полеты.

В Офисе президента сообщили, что передачу Украине шведских Gripen следует согласовывать с другими странами, как и с поставкой F-16.

При этом позже премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что стране нужны самолеты для собственной обороны, ведь заявка страны на вступление в Альянс еще не завершена. При этом он не исключил передачу Украине истребителей в будущем.

А в сентябре сообщалось, что правительство Швеции в ближайшее время поручит Вооруженным силам изучить возможность передачи Украине истребителей Gripen.

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