Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Швеции заметили подозрительные дроны возле главной военно-морской базы, - СМИ

Фото: возле базы ВМС в Швеции зафиксировали два неизвестных дрона (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

В ночь на 26 сентября в Швеции заметили два неизвестных дрона с мигающими огнями. Полиция открыла производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.

Пролет подозрительных беспилотников зафиксирован в небе над архипелагом Карлскруна в Швеции, где расположена главная база Военно-морских сил страны.

Местные жители островов Стуркьо и Тюркьо сообщили о полетах подозрительных аппаратов. Правоохранители, прибыв на место, также смогли зафиксировать один из них.

Что говорят следователи

По словам дежурного следователя Маттиаса Лундгрена, речь шла о большом дроне, похожем на те, что ранее замечали над Данией и Сконе. По его данным, аппараты светились зелеными и красными огнями.

Оперативный центр подтвердил, что речь идет как минимум о двух дронах. Полиция уже начала производство по статьям о нарушении авиационного законодательства и закона об охране объектов.

Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, ни одного беспилотника пока не удалось изъять. Так же нет и подозреваемых по этому делу.

Следователи не исключают, что эти события могут быть связаны с недавними инцидентами в Дании и Норвегии, где дроны видели над аэропортом Каструп.

В командовании Воздушных сил F17 и в Военно-морских силах отметили, что официальных сообщений об инциденте они не получали.

 

Полеты дронов в Европе

Напомним, 10 сентября около 20 российских беспилотников залетели в воздушное пространство восточной Польши.

22 сентября аэропорт Копенгагена приостанавливал работу из-за аналогичного инцидента с неизвестными беспилотниками.

В ночь на 25 сентября над аэропортами Дании в Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборге и над авиабазой Скридструп был зафиксирован пролет дронов. Из-за инцидента была приостановлена работа аэропорта Ольборга.

Также неизвестные беспилотники заметили на севере Германии - над Шлезвиг-Гольштейном. Из-за этого местная полиция усилила защиту от дронов.

