Швеция выделила Украине 116 млн евро на зиму: куда пойдут средства

Понедельник 29 сентября 2025 17:24
UA EN RU
Швеция выделила Украине 116 млн евро на зиму: куда пойдут средства Фото: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Швеция объявила о предоставлении нового гуманитарного пакета помощи Украине перед зимой размером 1,1 миллиарда шведских крон (более 116 миллионов евро - ред.).

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявило посольство Швеции в Украине в соцсети Х.

Выделенные средства будут направлены "на самые насущные потребности Украины", среди которых энергетика, восстановление, разминирование и другие.

"Мы должны укреплять устойчивость Украины всеми способами", - сказал министр развития международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Бенджамин Дуса.

На сайте правительства страны уточняется, что пакет помощи направлен для удовлетворения насущных потребностей Украины в таких сферах, как энергоснабжение, жилье, здравоохранение, разминирование, поддержка беженцев и независимых медиа. В частности:

  • 450 млн шведских крон выделят на обеспечение энергетических потребностей Украины до и во время зимы, включая производство электроэнергии и ремонт критически важной инфраструктуры;
  • 385 млн шведских крон направят трастовому фонду реконструкции Украины Всемирного банка для ремонта энергетической и жилищной инфраструктуры, поддержки беженцев, а также "усиление административных возможностей страны и ее способности предоставлять государственные услуги";
  • 100 млн шведских крон предусмотрено на работы по разминированию и экономическое восстановление заминированных территорий;
  • 30 млн шведских крон направят на поддержку независимых украинских медиа;
  • 25 млн шведских крон предусмотрены для усиления сектора юстиции Украины;
  • 10 млн шведских крон выделено на профессиональное обучение в логистике и транспорте для укрепления украинского рынка труда.

Новый пакет помощи также предусматривает удовлетворение основных гуманитарных потребностей, таких как продукты, жилье, неотложная помощь и отопление.

Помощь Украине от Швеции

Напомним, ранее мы писали, что Швеция предоставит Украине вооружение на 836 млн долларов в рамках очередного пакета военной помощи.

В частности, страна в рамках пакета помощи закупит 18 новых систем Archer и дополнительные боеприпасы калибра 155 мм на сумму 327 млн долларов. Таким образом, в целом у Украины будет уже 44 таких артиллерийских системы. Украинские воины подтвердили их эффективность против российских целей.

