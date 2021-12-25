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Швеція заявила про підвищення боєготовності через загрозу з боку РФ

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Швеція, Субота 25 грудня 2021 13:45
Швеція заявила про підвищення боєготовності через загрозу з боку РФ Фото: Швеція заявила про підвищення боєготовності через загрозу з боку РФ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Швеції заявили про підвищення рівня боєготовності країни. Рішення було прийнято у зв'язку із напруженням ситуації на кордоні України та Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Генштабу Швеції Мікаеля Бюдена в інтерв'ю Dagens Nyheter.

"Ми не сидимо склавши руки і не чекаємо, ми збільшили військову готовність у зв’язку з загрозою з боку Росії. Ми робимо більше і готові діяти швидше, ніж звичайно. Ми також готові до дій за різних сценаріїв не тільки в наших найближчих околицях", - розповів Бюден.

Своєю чергою він наголосив, що у 2015 році рішенням парламенту було ухвалено повернути військовослужбовців на острів Готланд, а також направити туди додаткові підрозділи у зв’язку з військовими навчаннями РФ та зазначив, що тепер може повторитися така ж ситуація.

"Внесені нами зміни передбачають посилення на Готланді і в Балтійському морі. Ми повинні бути готові до дій на кількох напрямках", - підкреслив Бюден.

Він також зазначив, що окрім зміцнення в частині персонального складу, мова йде про посилення розвідувальної діяльності, що охоплюватиме моніторингя як на Балтійському морі, так і в авіасфері.

"Наші збройні сили не ті, що були у 2013 році. Ми маємо інші умови і маємо бути на місці там, де щось діється", - резюмував Бюден.

Раніше стало відомо, що у зв'язку із загрозою російського вторгнення в Україну, сили швидкого реагування НАТО були приведені в підвищену боєготовність. Загальна чисельність оперативної групи становить 40 тисяч військових.

Додамо, в РФ заявили, що повертають 10 тисяч військових у місця постійної дислокації після місяця "польових занять". Вони проводилися в декількох регіонах, в тому числі тих, які межують з Україною.

Нагадаємо, за даними Ради безпеки і оборони України, Росія зараз зосередила 122 тисячі військових в межах 200 кілометрів від кордону.

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