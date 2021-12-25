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Швеция заявила о повышении боеготовности из-за угрозы со стороны РФ

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Швеция, Суббота 25 декабря 2021 13:45
Швеция заявила о повышении боеготовности из-за угрозы со стороны РФ Фото: Швеция заявила о повышении боеготовности из-за угрозы со стороны РФ (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Швеции заявили о повышении уровня боеготовности страны. Решение было принято в связи с напряжением ситуации на границе Украины и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Генштаба Швеции Микаэля Бюдена в интервью Dagens Nyheter.

"Мы не сидим сложа руки и не ждем, мы увеличили военную готовность в связи с угрозой со стороны России. Мы делаем больше и готовы действовать быстрее, чем обычно. Мы также готовы к действиям при различных сценариях не только в наших ближайших окрестностях", - рассказал Бюден.

В свою очередь он отметил, что в 2015 году решением парламента было принято вернуть военнослужащих на остров Готланд, а также направить туда дополнительные подразделения в связи с военными учениями РФ и отметил, что теперь может повториться такая же ситуация.

"Внесенные нами изменения предусматривают усиление на Готланде и в Балтийском море. Мы должны быть готовы к действиям на нескольких направлениях", - подчеркнул Бюден.

Он также отметил, что кроме укрепления в части персонального состава, речь идет об усилении разведывательной деятельности, которая будет охватывать мониторинг как на Балтийском море, так и в авиасфере.

"Наши вооруженные силы не те, что были в 2013 году. Мы имеем другие условия и должны быть на месте там, где что-то происходит", - резюмировал Бюден.

Ранее стало известно, что в связи с угрозой российского вторжения в Украину, силы быстрого реагирования НАТО были приведены в повышенную боеготовность. Общая численность оперативной группы составляет 40 тысяч военных.

Добавим, в РФ заявили, что возвращают 10 тысяч военных в места постоянной дислокации после месяца "полевых занятий". Они проводились в нескольких регионах, в том числе граничащих с Украиной.

Напомним, по данным Совета безопасности и обороны Украины, Россия сейчас сосредоточила 122 тысячи военных в пределах 200 километров от границы.

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