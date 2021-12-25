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Росія оголосила про відведення 10 тисяч військових від кордону з Україною

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Москва, Субота 25 грудня 2021 01:40
Росія оголосила про відведення 10 тисяч військових від кордону з Україною Фото: РФ оголосила про відведення 10 тисяч військових від кордону з Україною (structure.mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Південний військовий округ повертає 10 тисяч військових у місця постійної дислокації після місяця "польових занять". Вони проводилися в декількох регіонах, в тому числі тих, які межують з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Эхо Москвы".

Як заявляється, військові повертаються після занять на полігонах Астраханської, Волгоградської і Ростовської областей, Ставропольського і Краснодарського країв, Північного Кавказу, а також військових баз Росії у Вірменії, окупованих Криму, Абхазії і Південної Осетії.

"Понад 10 тисяч військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші в пункти постійної дислокації з території загальновійськових полігонів", - йдеться в повідомленні.

Підготовку проходили батальйонні тактичні групи та "тактичні групи родів військ усіх з'єднань і військових частин ПВО".

Нагадаємо, раніше британська компанія Janes, що спеціалізується на обороні і розвідці, опублікувала аналіз концентрації російських військ біля кордону України.

Зазначимо, за даними Ради безпеки і оборони України, Росія зараз зосередила 122 тисячі військових в межах 200 кілометрів від кордону.

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