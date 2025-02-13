Вступление Украины в НАТО не исключено, - министр обороны Швеции

Украина все еще может стать членом НАТО в будущем. Для этого необходимо выполнить все условия Североатлантического альянса

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я не думаю, что членство в НАТО как таковое будет исключено для Украины", - заявил Йонсон перед встречей министров обороны стран-членов альянса НАТО в Брюсселе.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает маловероятным членство Украины в Североатлантическом альянсе.

Во время пресс-конференции в Овальном кабинете 12 февраля на вопрос о снятии вопроса членства Украины в НАТО с повестки дня, глава Белого дома ответил, что "он не против" и "не думает, что это практично".

Он подтвердил заявление министра обороны США Пита Гегсета, в котором сказал, что считает членство Украины в Альянсе маловероятным или непрактичным.

В то же время министр обороны Рустем Умеров заявил, что позиция Киева по вступлению в НАТО остается неизменной: Украина хочет и будет страной Альянса.

"Вы слышали эти заявления последние 33 года, поэтому надо привыкать к любым заявлениям", - сказал Умеров после заседания "Рамштайн" по помощи Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Трамп 12 февраля заявил, что напрямую общался с Владимиром Путиным. По его словам, у него был "длительный и очень продуктивный телефонный разговор" с Путиным, и они договорились посетить страны друг друга и начать немедленные переговоры, чтобы положить конец войне.

Известно, что Россия требует исключить членство Украины в НАТО. Более того, в Москве хотят, чтобы было отменено решение Бухарестского саммита 2008 года, на котором было заявлено, что Украина станет членом Альянса.