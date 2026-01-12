Швеция потратит почти полмиллиарда долларов на дальнобойные и другие дроны

Йонсон рассказал, что на эти средства его страна купит беспилотные системы, включая ударные дроны большой дальности, средства радиоэлектронной борьбы и разведывательные беспилотники, а также морские дроны для наблюдения и разминирования.

"Никто не знает, как будет выглядеть следующая война, но одно ясно: будущее поле боя будет характеризоваться беспилотными системами и возможностями большой дальности", - подчеркнул министр.

По его словам, тот, кто не понимает такой тенденции, "либо погибнет, либо будет побежден".

"Война, как мы знаем, - жестокий учитель", - добавил он.

Также министр обратил внимание, что правительство инвестирует 1,3 млрд крон (около 140 млн долларов) в новые военные спутники.

Шведское правительство также заимствует 300 млрд крон, чтобы ускорить закупку нового вооружения, включая системы противовоздушной обороны, подводные лодки и надводные корабли.

Стоит заметить, что дроны в контексте ведения боевых действий стали чрезвычайно популярными именно из-за полномасштабного вторжения России в Украину.